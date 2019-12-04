Пенза, , 17:33 — REGNUM На территории Пензенской области открывшийся коттеджный поселок «Новые берега» принял первых жителей. С новосельем приехали поздравить полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Иван Белозерцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Арт-поместье рассчитано на 120 человек, сейчас в поселок заселились первые 30 жителей из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга. Здесь люди с тяжелыми врожденными или приобретенными заболеваниями смогут жить, учиться работать, создавать семьи. В поселке есть свои Фитнес-центр, столярная мастерская, прачечная и пекарня, офисные помещения, кинотеатр, часовня, главным преимуществом является абсолютно доступная среда.

«В этом году проект «Новые берега» выиграл грант президента России Владимира Владимировича Путина на дальнейшее развитие. Поселок будет расти и принимать людей со всей России. Мы надеемся, что этот первый и, несомненно, удачный проект станет примером для создания подобных поселений и в других регионах нашей страны», — отметил Комаров.

Поселок может принять не только людей с ограниченными возможностями здоровья, но и выпускников детских домов, многодетные семьи и семьи с приемными детьми, а также всех тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в крыше над головой.

ИА REGNUM напоминает, некоммерческая организация «Квартал Луи» выиграла крупнейший президентский грант в Приволжском федеральном округе на строительство арт-поместья «Новые берега» — 17,78 млн рублей. Инициатором проекта и создателем НКО является член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова.

«Проект не похож ни на один другой в России и был задуман с учетом изученного опыта Австрии, Германии, Финляндии и Америки. Средства гранта полностью пойдут на обустройство 12 строений поселка», — уточняла она.