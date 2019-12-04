п. Солидарность, , 17:21 — REGNUM В Липецкой области скончался 50-летний житель Елецкого района, которого в конце октября пытался убить сожитель его 15-летней дочери, сообщил портал Most.tv.

По информации издания, мужчина умер от сердечного приступа. Местные СМИ уже предположили, что причиной приступа стала трагедия, которую пережил мужчина: его дочь подговорила сожителя на убийство отца и мачехи, потому что родители не хотели отпускать её из дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22-летний сожитель дочери ночью 28 октября проник в дом в посёлке Солидарность, ножом убил мачеху возлюбленной и напал на её отца. Однако мужчина выжил после нескольких ударов ножом и вызвал полицию. Нападавшие скрылись, выбросив нож в реку, но позже были задержаны.

По неподтверждённой информации, девочка познакомилась с будущим ухажёром в психоневрологическом интернате, где оба проходили лечение. Она несколько раз сбегала из дома и практически жила у 22-летнего юноши, чем вызывала недовольство родителей. Именно поэтому пара решила пойти на преступление. В ходе следствия обвиняемые меняли показания о том, чьей идеей было убийство двух человек.

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