Рязань, , 17:20 — REGNUM Парад Дедов Морозов состоится 7 декабря в Рязани. На время проведения шествия и праздничных мероприятий, посвящённых открытию проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020», в областном центре перекроют ряд улиц, сообщили 4 декабря в пресс-службе мэрии.

С 15:10 до 16:30 будет приостановлено движение транспорта по Первомайскому проспекту от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина. Именно здесь пройдут праздничным шествием десятки Дедов Морозов.

С 15:30 до 21:00 будет перекрыто движение транспорта по площади Ленина; улице Горького от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной улицей; Краснорядской улице от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского; улице Кольцова; Соборной улице от пересечения с улицей Ленина до пересечения с площадью Ленина.

Городской общественный транспорт будет следовать по изменённой схеме. В администрации просят на время праздника не оставлять без присмотра детей.