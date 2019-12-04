Краснодар, , 17:17 — REGNUM Россия готова наладить сотрудничество с Сербией по обновлению авиапарка и созданию регионального центра технического обслуживания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка Сербского национального перевозчика Air Serbia. При этом готовы не только поставлять самолёты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники», — заявил Путин.

Президент также отметил сотрудничество в железнодорожной отрасли — РЖД реализует ряд проектов по модернизации транспортных путей в Сербии.

Сербские компании, в свою очередь, широко представлены в российской экономике — в таких отраслях, как строительство и выпуск стройматериалов, выпуск лекарственных средств, продуктов питания и продовольствия, оказание туристических услуг.