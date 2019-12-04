Сочи, Краснодарский край, , 17:16 — REGNUM Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и Волонтёры Победы запустили набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы.

В среду, 4 декабря на Международном волонтёрском форуме Татьяна Голикова, Ольга Амельченкова, руководитель ВОД «Волонтёры Победы», член Центрального штаба ОНФ и добровольцы дали старт набору добровольцев, которые помогут провести ключевые мероприятия 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Спасибо вам большое за ваше дело! Вы большие молодцы. Ваша помощь трогает до глубины души. Даже говорить сложно», — сказала Татьяна Голикова.

«Наши волонтёры готовятся к Году памяти и славы и подходят к столь значимому юбилею с максимальной ответственностью Мы разработали Единый стандарт подготовки, где доброволец знакомится не только со своим функционалом, но и с ценностями и традициями Движения и историей Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы тот, кто помогает сохранить память о подвигах, сам знал о них. Здесь, на добровольческом форуме, мы проводим собеседования, знакомимся с нашими будущими волонтёрами и рассказываем о направлениях деятельности Волонтёров Победы», — отметила Ольга Амельченкова.

Оценил, как проходит подготовка к 75-летию Победы, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Сергей Владиленович посетил стенд-выставку Движения на Международном форуме добровольцев, где познакомился с активистами и посмотрел выставку, посвящённую Международному проекту «Слово Победителя».

«Важно, чтобы нынешнее молодое поколение и те, кто будет после нас, не забыли про ужасы войны. История, рассказанная лично ветераном, который видел все своими глазами, приобретает большую ценность. Поэтому мы общаемся с героями лично и записываем их воспоминания, чтобы сохранить и передать потомкам», — отметила пресс-секретарь Движения Ксения Ковалёва.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 6 декабря. Волонтёры со всей страны и зарубежья собрались, чтобы обменяться опытом и презентовать лучшие практики. На церемонии открытия форума прошло награждение лучших добровольцев. В номинации «Доброе дело» победил Волонтёр Победы из Ямало-Ненецкого автономного округа Коля Салиндер.

«Это самое лучшее — чувствовать, что ты помогаешь людям и делаешь что-то важное. Мы сохраняем историю, рассказываем людям правду. Это мотивирует быть Волонтёром Победы и совершать ещё больше добрых дел», — рассказал он.

На презентации работы Общероссийского Народного Фронта региональный руководитель «Волонтёров Победы» в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова рассказала о совместном проекте Движения и ОНФ «Забота о ветеранах» и работе с обращениями граждан.

«Вместе с Общероссийским Народным Фронтом Волонтёры Победы активно ищут решение проблем россиян во многих регионах нашей страны. Одними из самых востребованных запросов от граждан являются поиск информации о родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне: их боевой путь, подвиги, награды, места захоронений, и установка памятников ветеранам», — отметила она.