Краснодар, 4 декабря 2019, 17:13 — REGNUM РЖД принимает активное участие в модернизации транспортного сообщения Сербии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.
«Компании из России оказывают содействие в развитии транспортной инфраструктуры в Сербии, в частности, при участии РЖД ведётся модернизация сербских железных дорог, создаются современные диспетчерские центры, которые позволят существенно повысить скорость и эффективность перевозок», — заявил Путин.