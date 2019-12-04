Новосибирск, , 17:12 — REGNUM В мэрии Новосибирска прокомментировали информацию о том, что малоимущая семья из Кировского района города вынуждена жить в непригодном бараке с тяжелобольным ребёнком.

В городской администрации заявили, что эта семья имеет право на переселение в другое жильё только в порядке очереди, прав на внеочередное предоставление жилого помещения у неё нет. Сейчас она 9 888 по счёту, сообщают «Вести Новосибирск».

В мэрии подчеркнули, что право на внеочередное получение жилья имеют те семьи с детьми-инвалидами, которые встали на учёт до 1 января 2005 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после проверки информации о нарушении жилищных прав семьи, проживающей в Кировском районе Новосибирска следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Малоимущая семья сейчас живёт в непригодном бараке с тяжелобольным ребёнком, в то время как один из родителей с недавнего времени борется с онкологическим заболеванием.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи нагрянули в администрацию Кировского района Новосибирска