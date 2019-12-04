Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Девочку с большим родимым пятном, которую в Кургане отказался крестить священник, доставили в Петербург на лечение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Санкт-Петербургского педиатрического университета, в клинике которого ребёнку будет оказана необходимая медицинская помощь.

По словам собеседницы агентства, девочка из Кургана была доставлена в Северную столицу сегодня, 4 декабря.

«Поступила она сегодня, обследование ещё не началось. В зависимости от результатов обследования будет выработана тактика индивидуального лечения», — сказала собеседница агентства.

Напомним, девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает 80% тела ребёнка, в том числе и часть лица. Ранее мать малышки заявила, что священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.

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