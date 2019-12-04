Чухлома, , 17:04 — REGNUM В городе Чухломе Костромской области к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выйдут книги, посвященные подвигам героев-земляков, — сообщает Smi44.

«Детство, опаленное войной» — в этой книге авторы расскажут о детских домах, которые работали в Костромской области в годы войны, как их воспитанники помогали трудиться взрослым, сколько детей принял Чухломской район из блокадного Ленинграда.

Во втором издании собраны биографии и воспоминания чухломичей, вернувшихся с фронта.

Еще одна книга участника Великой Отечественной войны Михаила Грачева «От Судая до Берлина: Мои дороги войны» вышла еще в прошлом году. Она разошлась по библиотекам района, ко дню Победы будет напечатан дополнительный тираж.