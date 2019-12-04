Сочи, Краснодарский край, , 17:00 — REGNUM К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года впервые будут привлечены волонтеры. Соглашение достигнуто между Росстатом и Роспатриотцентром на Международном форуме добровольцев, проходящем в эти дни в Сочи.

В среду, 4 декабря в рамках Международного форума добровольцев руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».

«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше, получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», — заявил во время церемонии подписания соглашения руководитель Росстата Павел Малков.

К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года будут подключены не менее 20 тыс. добровольцев. Они примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных — в качестве переписчиков.

Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести Региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными советами по волонтерству в субъектах Российской Федерации.

На базе Региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные Волонтерские корпуса.

«За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их историями», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они определят и перечень социальных учреждений, которые окажут «Волонтерам переписи» помощь в переписи отдельных категорий населения.

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