Сочи, Краснодарский край, 4 декабря 2019, 17:00 — REGNUM К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года впервые будут привлечены волонтеры. Соглашение достигнуто между Росстатом и Роспатриотцентром на Международном форуме добровольцев, проходящем в эти дни в Сочи.
В среду, 4 декабря в рамках Международного форума добровольцев руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».
К работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года будут подключены не менее 20 тыс. добровольцев. Они примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных — в качестве переписчиков.
Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести Региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными советами по волонтерству в субъектах Российской Федерации.
На базе Региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные Волонтерские корпуса.
Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они определят и перечень социальных учреждений, которые окажут «Волонтерам переписи» помощь в переписи отдельных категорий населения.
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