Краснодар, , 16:59 — REGNUM Объём экспорта газа в Сербию из России достиг в 2018 году отметки в 2,5 млрд кубических метров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Россия является ведущим поставщиком газа в Сербию. Объём экспорта газового топлива сербским потребителям в прошлом году превысил 2,5 млрд кубических метров. Сербия подключилась к строительству газотранспортной системы, являющейся наземным продолжением газопровода «Турецкий поток» в Южной Европе. Укладка труб по сербской территории будет закончена в ближайшие недели», — заявил Путин.

Также достигнута договорённость об увеличении мощности расположенных в Сербии подземно-газовых хранилищ с 750 млн кубических метров до 2 млрд кубических метров.

«Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона, да и Европы в целом», — подчеркнул президент.