Новосибирск, , 16:57 — REGNUM Калининский районный суд Новосибирска сегодня, 4 декабря, частично удовлетворил иск новосибирца Гуляева Е. к ООО «Дракон и Феникс», Сергею Шнурову (Шнур — лидер группы «Ленинград») и Новосибирскому профессиональному клубу «Сибирь» — о компенсации морального вреда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что мужчина требовал возместить убытки и компенсировать моральный вред, полученный на концерте «Ленинграда» в Новосибирске. Его оскорбила нецензурная речь со сцены. Он потребовал 300 тысяч рублей.

«Исковые требования Гуляева Е.Ф. удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Дракон и Феникс» в пользу истца расходы на приобретение билета 2 тыс. рублей, штраф 2 225 рублей, всего взыскать 6 725 рублей. В остальной части в удовлетворении требований истца отказать. Взыскать с ООО «Дракон и Феникс» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 700 рублей, — говорится на сайте суда. — Решение может быть обжаловано в течении одного месяца».

Решение в законную силу ещё не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад Шнур уже получал предупреждение от общественных активистов и мэра Новосибирска Анатолия Локтя за мат во время концертов в Новосибирске.

На что последовал ответ, что Сергей Шнуров не собирается отказываться от исполнения на концерте песен с нецензурной лексикой. И даже возможные штрафы за использование бранных слов его не испугают.

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