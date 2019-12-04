Москва, , 16:55 — REGNUM Российско-сербское экономическое взаимодействие динамично развивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

К 2018 году двухсторонняя торговля составила 2,5 млрд долларов. В январе-сентябре взаимных товарооборот вырос ещё на 9,5%. Российские капиталовложения превысили 4 млрд долларов. В числе крупнейших инвесторов — наша энергетическая корпорация «Газпром-Нефть», которая вложила в дочернюю фирму «Нефтяная индустрия Сербии» около 3 млрд долларов и до 2025 года намерена инвестировать ещё 1,4 млрд долларов», — заявил Путин.