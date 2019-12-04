Сочи, Краснодарский край, , 16:54 — REGNUM

В рамках секции «Как сделать социальную рекламную кампанию: опыт лучших» эксперты обсудили с участниками Форума добровольцев уровень действенности социальных рекламных кампаний и как сделать их максимально эффективными, а также выявили определённые критерии для их оценки. Спикерами встречи выступили руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова, главный редактор АНО «Агентство социальной информации» Алёна Быкова, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, руководитель специальных проектов ООО «Централ Партнершип» Евгения Подобреевская и другие.

«Очень важно, какой мы посыл даём обществу. Ведь реклама, если вы просто её увидите, никак не поменяет общественного поведения», — отметил Ирина Плещева.

«Раньше мы поднимали тему о том, что добрые новости не читают, но за последний год ситуация кардинально изменилась, благодаря волонтёрам. Потому что вы писали очень много в соцсетях и создался отложенный эффект накопления информации. Люди привыкли, что хорошие новости могут быть интересные, эмоциональные, могут включать человека в работу и тот самый плохой «хайп» начал уходить из новостей. Ведь хорошие новости делаете вы, а мы лишь их транслируем. Любое СМИ имеет коммерческую часть, но если денег для размещения новости нет, но есть чем поделиться, то мы берём то, где есть цифры и результат. Такое мы сейчас не пропускаем мимо ушей, мы ждём такие новости и ищем. Ведь наша задача не прорекламировать конкретную организацию, а прорекламировать саму идею и способы оказания реальной помощи тем, кто рядом с нами. Это самое главное!», — подчеркнула руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова.

Генеральный директор и соучредитель фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова поделилась успешными результатами краткосрочной рекламной кампании «Доброшрифт», посвящённой людям с церебральным параличом. Она проходила в день ДЦП и собрала пожертвований в размере более 10 миллионов рублей для подопечных фонда, а более 400 крупных коммерческих организаций присоединились и поддержали акцию, переделав свои логотипы с помощью «Доброшрифта». Среди крупных компаний к акции присоединились «Яндекс», Mail.ru, МТС, Билайн, Мегафон и другие.

«Такие глубокие форматы, как книга или фильм, имеют существенное преимущество перед социальной рекламой, потому что они оставляют глубокий след. Он остаётся в сердце человека и продолжает там существовать многие годы. Это начинает становиться его человеческим опытом, прожитым и глубоким, из которого возникают долгосрочные социальные эффекты. Не краткосрочные, когда «клик» и что-то сделал, а когда это оседает, проживается и становится результатом», — генеральный продюсер лаборатории социального кино «Третий сектор» Никита Тихонов-Рау.

«Социальное кино не должно носить кратковременный характер, кино — это прекрасный инструмент, чтобы работать с обществом», — добавила Евгения Подобревская.

Напомним, что с 1 декабря была запущена рекламная кампания «Пазл Добра», призванная популяризировать добровольческую деятельность и привлечь внимание к важности волонтёрского движения. Она реализуется во всевозможных форматах во всех регионах России. К ней присоединились Всероссийские общественные движения «Волонтёры Победы» и «Волонтёры-медики», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Благотворительный фонд помощи животным «Я свободен», Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», Благотворительные фонды «Линия жизни» и «Старость в радость», Зелёное движение России ЭКА, Благотворительный проект «Мечтай со мной» и Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».

Также, в рамках первой половины деловой программы, на интерактивной межнациональной игре «Цели устойчивого развития ООН: как добровольчество может помочь их достижению» участники вместе с основателем и исполнительным директором некоммерческой организации «We Make Change» Джеймсом Санкто участники обсудили цели для будущего международного сотрудничества, выделили актуальные проекты, которые способствуют экономическому, социальному и экологическому развитию каждого государства, а также подняли тему влияния добровольческой деятельности в подобных проектах. Спикерами сессии выступили основатель и исполнительный директор молодёжной организации «Youth Advocacy Network» Фсахат Уль Хассан, главный эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Вячеслав Иванов и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно — именно отсюда ведёт своё начало история организованного волонтёрского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтёрских центров и «Волонтёры Победы»), и проведён первый тематический форум добровольцев.

Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тысяч волонтёров из России и более чем 100 зарубежных стран.

Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтёрских центров.

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