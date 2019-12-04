Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Болельщик ФК «Спартак» Валерий Бевз получил административное наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей за оскорбительные кричалки в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Петроградском районном суде.

Болельщики «Зенита» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Бевза призналили виновным в нарушении по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ. Суд установил, что во время матча «Зенит» — «Спартак» 1 декабря в 19:30 на стадионе «Газпром арена» на Крестовском острове Бевз в мегафон скандировал «оскорбительнее нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора».

Бевз вину не признал. Он не отрицал, что пришел на игру со звукоусилителем, но, по его словам, скандировал лишь кричалки в поддержку московской команды.

Помимо штрафа в 5 тыс. рублей Бевзу также запретили посещать спортивные соревнования в течение 1,5 лет.

Заметим, ранее были привлечены к ответственности 33 фаната «Спартака» по итогам матча с «Зенитом» в Петербурге.

В РФС ранее заявили, что не будут давать оценку произошедшему, пока не будут представлены разъяснения от правоохранительных органов.

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