Великий Новгород, , 16:53 — REGNUM В Великом Новгороде начали установку главной новогодней ёлки региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре городской администрации, искусственную ель высотой 21 метр ставят на её традиционном месте — на площади Победы-Софийской перед Новгородским кремлём.

Установка ёлки должна завершиться к 10 декабря. К этому же дню «Новгородская дирекция по организации праздников» планирует оформить световыми консолями и гирляндами центральные улицы города и мосты — пешеходный и Александра Невского.

Всего на новогоднее оформление из городского бюджета направят 925 тыс. рублей. Новая ёлка была приобретена ещё в 2018 году — после того, как городу в течение десяти лет прослужила предыдущая искусственная ель.

Торжественная церемония зажжения праздничных огней на новогодней ёлке состоится 21 декабря в 18:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21-метровая ель «Альпийская» вместе с украшениями обошлась бюджету города в 2 млн 485 тыс. рублей.