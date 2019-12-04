Краснодар, , 16:53 — REGNUM Россия и Сербия достигли высокого уровня стратегических взаимоотношений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«По всем направлениям сотрудничества России и Сербии носят характер подлинного стратегического партнёрства. Поддерживается интенсивный, насыщенный политический диалог. Мы с президентом Сербии находимся в постоянном тесном контакте», — заявил Путин.