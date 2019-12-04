Москва, , 16:52 — REGNUM Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал начало работ по сносу в Москве киноцентра «Соловей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сносят киноцентр «Соловей». Очень жаль, что по нему так и не нашли компромисс. Мы предлагали мэрии выкупить его и сохранить», — сказал он.

По мнению Жириновского, нельзя лишать жителей города «позитивных тусовочных мест». А в киноцентре собирались студенты, молодёжь и творческие люди.

«Хотя, может быть, киноцентр и не был таким уж современным, не приносил огромных прибылей, но его, по крайней мере, искренне любили, на его защиту встали многие москвичи, и мы были с ними», — отметил лидер либерал-демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Москве начались работы по демонтажу здания киноцентра «Соловей». Специальная техника начала разбор здания, территория вокруг огорожена. Последний сеанс в кинотеатре состоялся 1 декабря. «Соловей» считался одним из крупнейших несетевых кинотеатров России и Восточной Европы.