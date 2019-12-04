Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM Подрядчика, который просрочил реконструкцию сквера за Оперным театром, отвлекал от работ «негативный информационный фон». Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как заявил изданию глава компании-исполнителя ООО «Новэкс» Дмитрий Аптер, называть причину срыва сроков должен заказчик, а не подрядчик. Также Аптер высказался о факторе, который мешал реконструкции.

«Естественно, негативный информационный фон, который есть, он отвлекает от работ», — сказал директор.

На сегодняшний день, уточнил глава компании, почти все работы завершены, нужно лишь закончить с некоторыми деталями и убраться на территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге просрочили реконструкцию сквера за Оперным театром. В мэрии пообещали оштрафовать подрядчика за срыв сроков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге просрочили реконструкцию сквера за Оперным театром