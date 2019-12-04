Ульяновск, , 16:47 — REGNUM В Арбитражном суде Ульяновской области продолжается разбирательство по иску мэрии Ульяновска к Минобороны о передаче в муниципальную собственность 23 помещений. Судебное разбирательство назначено на 6 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Администрация города Ульяновска вышла с заявлением к Министерству обороны России и ФГУП «31 Арсенал» о признании незаконным бездействия.

«О признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии решения о безвозмездной передаче из федеральной собственности в муниципальную […] недвижимого имущества (жилых помещений)», — говорится, в частности, в документе.

Согласно документу, речь идёт о помещениях, расположенных в Ульяновске по улицам Академика Павлова и Балтийская — всего 23 помещения. Заявитель просит суд обязать Минобороны РФ принять решение о передаче имущества и передать его безвозмездно. Представитель Минобороны РФ просит заявленные требования оставить без удовлетворения.

По данным местных СМИ, судебный иск был инициирован после обращения жителей бывшего закрытого военного городка с жалобами на плохие жилищные условия, отсутствие ремонта и расселения из ветхих домов. Местные власти считают, что вопрос можно решить при принятии помещений в муниципальную собственность.

Отметим, что «Арсенал» появился в Ульяновске в начале Великой Отечественной войны. Предприятие начало работу в ноябре 1941 года на городской окраине. С пуском в 1957 году Волжской ГЭС и переселением людей из затопляемой зоны вокруг предприятия образовался жилой массив.