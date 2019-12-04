Челябинск, , 16:45 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции закончили расследование дела о мошенничестве на сумму больше 250 млн рублей. Фигурантом является ранее не судимый гражданин 1971 года рождения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Следователи считают, что этот гражданин, будучи директором одной из стройфирм, заключил с участниками долевого строительства жилья договоры, но квартиры им так и не предоставил. Деньги им были потрачены по своему собственному усмотрению.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в суд. Гражданину грозит до десяти лет колонии.