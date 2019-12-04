Краснодар, , 16:41 — REGNUM Сербия бережно хранит память о подвигах советских воинов, отдавших жизнь за Югославию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Сербии Александром Вучичем в Сочи.

«Отношения России и Сербии имеют богатую историю, опираются на вековую дружбу, духовную общность, традиции, поддержку и взаимопомощь. Народы наших стран плечом к плечу сражались в годы Второй мировой войны, вместе боролись с нацизмом. Мы глубоко признательны сербским с друзьям за сохранение памяти о подвиге отдавших жизнь за Югославию советских воинов», — заявил Путин.