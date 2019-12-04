Краснодар, , 16:40 — REGNUM Ситуация в Косово стала одной из центральных тем на переговорах президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 декабря заявил президент России на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским лидером Сочи.

«Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов российско-сербского взаимодействия, обвинялись мнениями о ситуации на Балканах. Прежде всего, вокруг Косово, по другим актуальным региональным проблемам», — заявил Путин.

Переговоры прошли в дружественной, конструктивной атмосфере, подчеркнул он.