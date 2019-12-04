Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге в связи с усилением юго-западного ветра. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба Главка МЧС.

По прогнозу, ветер начнет усиливаться во второй половине дня четверга, 5 декабря.

«Ожидается усиление западного, юго-западного ветра 7−12 м/с, утром и днем местами порывы 15−18 м/с», — отмечают в ведомстве.

По шкале Бофорта, ветер свыше 17,2 м/с оценивается на 8 баллов и считается «очень крепким». Иногда он ломает ветки деревьев.

Согласно данным Гидрометцентра Петербурге, в четверг, как и накануне в среду, погода будет облачной, местами с прояснениями. Воздух прогреется до 4 градусов тепла. Начиная со второй половины дня в городе на Неве ожидаются дожди.