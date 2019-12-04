Москва, , 16:39 — REGNUM Несмотря на то, что строительство мостового перехода через Москву-реку в районе могильника радиоактивных отходов согласовано Мосгорэкспертизой, его противники не намерены прекращать борьбу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил житель столичного района Марьино, активист Михаил Борзунов.

Одобренный проект моста должен стать участком Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. При этом объект проходит всего в нескольких десятках метров от могильника радиоактивных отходов в столичном районе Москворечье-Сабурово. Как следует из направленного активистам ответа госкорпорации «Росатом», территория вокруг могильника является санитарно-защитной зоной, что создаёт дополнительные требования к строительству объектов. Также противники ЮВХ полагают, что принимать решение по проекту моста должна была Главгосэкспертиза РФ.

По словам Борзунова, местные жители не будут отказываться от борьбы против строительства моста в районе ядерного могильника. Активисты уже направили ряд запросов в государственные органы. И если раньше у строителей была возможность внести правки в проект и построить мост в другом месте, то после согласования проекта, единственным приемлемым для противников ЮВХ вариантом станет отмена строительства, заявил Борзунов.

«Сейчас они не могут изменить. Теперь только отмена. По закону изменить его, когда он прошел все стадии нельзя. Они сами себя загнали в угол», — отметил активист.

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