Владимир, , 16:09 — REGNUM Во Владимире 21-летний работник телефонной компании предстанет перед судом по обвинению в нарушении тайны телефонных переговоров и переписки с использованием служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Проработав в компании несколько месяцев, он незаконно через базу данных получил сведения о звонках и сообщениях одной из клиенток и скопировал их. Об этом стало известно благодаря работе службы безопасности телефонной компании.

В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. По его словам, ему понравилась клиентка, и, получив конфиденциальные сведения, он хотел получить о ней больше информации. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы.