Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области почти 58 тыс. человек страдают алкогольной или наркотической зависимостью. Такую статистику привела главный врач регионального наркологического диспансера Елена Малышко.

«Потребителей наркотиков — 13,5 тыс. человек, из них — 8 тыс. 200 человек уже имеют зависимость от наркотических средств и психотропных веществ. Остальные являются потребителями», — сказала специалист.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, на Дону зарегистрировано 125 подростков, употребляющих наркотики, из них 45 — наркозависимых. При этом не все запрещённые препараты можно выявить с помощью наркотестов. Родителям советуют быть внимательными к своим родным и близким, изменениям в их поведении.

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