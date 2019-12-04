Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил освободить школьных учителей от непрофильной бумажной работы. Об этом сообщает «Областная газета».

Как заявил глава региона на совещании по реализации нацпроектов, которое собрал уральский полпред Николай Цуканов, нужно снизить нагрузку на педагогов. Для этого необходимо принять соответствующие документы на федеральном уровне, позволяющие снять с учителей «бумажные обязанности».

«Это отнимает время, которое можно было бы посвятить общению с детьми, внеклассной работе», — сказал Куйвашев

Как сообщало ИА REGNUM, ранее снизить бюрократическую нагрузку на учителей предложили в Крыму. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что нужно избавить педагогов от процессов, которые не нужны в учёбе и не влияют на качество образования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму призвали снизить бюрократическую нагрузку на учителей