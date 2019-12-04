Москва, , 15:59 — REGNUM Строительство мостового перехода через Москву-реку в районе могильника радиоактивных отходов одобрено Мосгорэкспертизой. Информация о положительном заключении на проект строительства объекта размещена в базе данных Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

Мост должен стать частью Юго-Восточной хорды Москвы. Жители районов Москворечье-Сабурово и Печатники, неоднократно выступали против его строительства. По мнению активистов и экологов, строительные работы могут потревожить расположенный в нескольких десятках метров могильник радиоактивных отходов.

Однако представители столичных властей, в том числе вице-мэр Марат Хуснуллин, неоднократно заявляли, что радиоактивных зон непосредственно на месте строительства объекта нет. Такие же данные озвучивали и представители ФГУП «РАДОН». К противоположным выводам, однако, пришла международная экологическая организация «GreenPeace». Проведенные по её инициативе экспертизы показали наличие радиоактивных участков вблизи строительства моста.

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