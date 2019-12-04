Бишкек, , 15:51 — REGNUM За последние два дня в столице Киргизии произошла смена воздушной массы за счет ветра, скорость которого доходила до 15 метров в секунду. Благодаря этому в городе снизился уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций сегодня, 4 декабря.

По официальным данным, сейчас в городской атмосфере фиксируется содержание: угарного газа выше предельно допустимую концентрацию (ПДК) более чем в два раза — 10,3 мкг/м3,

оксида азота почти в пять раз ниже ПДК — 86,3 мкг/м 3 ,

, двуокиси азота более чем в полтора раза ниже ПДК — 85 мкг/м 3 ,

, оксида серы в 10 раз ниже ПДК — 49,2 мкг/м 3 ,

, мелкодисперсных твердых частиц в 12 раз ниже ПДК — 13 мкг/ м3.

В ведомстве отмечают, что ранее концентрация мелкодисперсных твердых частиц PМ2.5 достигала 440 — 448 мкг/м3, что превышает предельно допустимую концентрацию почти в три раза.