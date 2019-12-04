Москва, , 15:45 — REGNUM Врач-педиатр Ирина Супруненко, заявила, что не искала диагноза в интернете, а воспользовалась Сетью, так как хотела доказать родителям её пациента объективность поставленного ею диагноза. Об этом она заявила 4 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я врач высшей категории, и меня вот так опустили! Я хотела сделать доброе дело, чтобы подтвердить [диагноз]. Они спросили: «Такое бывает?». Да, говорю, бывает после операции. Смотрят на меня. [Я им говорю] ну, не верите мне, давайте в интернете посмотрим. Давай им зачитывать, что да, офтальмологи пишут, что это нормальная ситуация. Потому что я понимаю, что они смотрят на нас и не доверяют, — сказала Супруненко. — А это всё преподнесено таким образом, что я сижу и ищу диагноз в интернете. Это нормально? Диагноз уже установлен. Они в этот день были прооперированы».

Кроме того, она посетовала на то, что не может подать в суд на родителя, который снял на видео то, как она пользовалась интернетом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях, в частности в закрытом Instagram-аккаунте «Вести|Братск», было распространено видео с медицинским работником, которая не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему ребенку в Братске Иркутской области.

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