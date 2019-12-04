Москва, 4 декабря 2019, 15:45 — REGNUM Врач-педиатр Ирина Супруненко, заявила, что не искала диагноза в интернете, а воспользовалась Сетью, так как хотела доказать родителям её пациента объективность поставленного ею диагноза. Об этом она заявила 4 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, она посетовала на то, что не может подать в суд на родителя, который снял на видео то, как она пользовалась интернетом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях, в частности в закрытом Instagram-аккаунте «Вести|Братск», было распространено видео с медицинским работником, которая не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему ребенку в Братске Иркутской области.
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