Владимир, , 15:45 — REGNUM В городе Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, которого обвиняют в насильственных действия сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.

С 2015 по 2018 год мужчина искал детей, оставшихся без присмотра, и совершал в отношении них противоправные действия. Потерпевшими признали трёх девочек в возрасте от семи до 11 лет. Им оказывается психологическая помощь.

Мужчина прошёл психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. Его признали вменяемым, но нуждающимся в принудительном психиатрическом лечении в амбулаторных условиях. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.