Бишкек, , 15:35 — REGNUM Группа депутатов парламента Киргизии инициировала законопроект о создании стопроцентных зон без табачного дыма. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Парламентарии предлагают узаконить введение полного запрета на курение внутри всех зданий, кроме жилых домов, а также во всех общественных и рабочих местах, включая общественный транспорт и места общественного питания.

Представленный ими проект закона также предусматривает введение контроля потребления насвая и курения кальянов.

По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит сократить потребление табака как минимум на 30%, что значительно снизит уровень смертности в Киргизии и сохранит государству от 30% до 50% денег, выделяемых на устранение последствий для здоровья от потребления табака.