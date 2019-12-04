Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM Семью из пяти человек, пострадавшую при взрыве газа в частном доме в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии, спецбортом доставили в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде. Все пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе ПИМУ.

Напомним, взрыв газа с последующим возгоранием произошел в частном доме в Чегеме вечером 2 декабря. В результате происшествия пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей — братья двух, трех и четырех лет. Все они находятся в тяжелом состоянии.

«Пострадали пять человек: двое родителей (площадь ожогов — 20%) и трое детей (площадь ожогов — 45, 60 и 80%. Все пострадавшие находятся в реанимации, двое из троих детей — на искусственной вентиляции легких», — пояснили в ПИМУ.

По предварительным данным АО «Газпром газораспределение Нальчик», трагедия могла произойти из-за незаконной врезки в подземный газопровод. Соединение, как установили специалисты, не обеспечивало герметичность газовой системы, что могло послужить причиной происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи борются за жизнь детей после взрыва газа в Кабардино-Балкарии