Париж, , 15:28 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер заявил, что в школах ожидается 55%-й уровень забастовки и 78%-й — в Париже, сообщает Le Figaro.

«По нашим оценкам, около 30% школ смогут минимально работать в этот день. Это зависит от того, как муниципалитеты себя поведут в каждом конкретном случае», — отметил министр образования Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во Франции запланирована масштабная забастовка и акция протеста против пенсионной реформы.

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