Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Губернатор Ленинградской области анонсировал проведение эксперимента в регионе в рамках мусорной реформы, — в течение следующего года в нескольких районах области будет введен раздельный сбор мокрой и сухой фракций коммунальных отходов. Об этом Александр Дрозденко заявил на пресс-конференции 4 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, введение раздельного сбора мусора в Ленобласти имеет смысл только тогда, когда будут места, где его можно будет сдать и перерабатывать. Пока такой инфраструктуры в Ленобласти нет, но над этим вопросом думают.

«В 2020 году мы начнём эксперимент в ряде городов, в том числе мы хотим начать с Соснового Бора, эксперимент по раздельному сбору мусора двух фракций — мокрой и сухой. Соотношений мокрой и сухой фракции 1:20 — на один пакет мусора с пищевыми отходами и, так называемым, испачканным мусором (банкой майонеза, из-под кетчупа, пластик с нанесённым тиснением или рисунком, который не подлежит переработке) все равно образуется, примерно (в пропорции) 1:20 по отношению к остальному мусору», — отметил губернатор.

По словам Дрозденко, была проведена оценка основного состава мусора и выяснилось, что большая его часть состоит именно из двух фракций.

Двухфазный сборка мусора вводится в тестовом режиме. Ленобласть ориентируется на зарубежные примеры, где при массовом разделе отмечается большое количество перепутанных отходов.

«Люди путаются, спешат и не разбираются, что куда бросать, если стоят несколько контейнеров. Еще стоит вопрос, как в стандартном доме разместить емкости для разного мусора», — отметил губернатор.

Двухфазный сбор мусора позволит выйти Ленобласти с 27% сегодняшней сортировки мусора на 50−55% полезного мусора, что позволит улучшить утилизацию.

«На контейнерных площадках будут установлены несколько контейнеров разных цветов, куда можно будет выбросить мусор», — отметил Дрозденко.

Населённые пункты, которые перейдут на раздельный сбор мусора, получат льготу по тарифу. Однако, если будет обнаружено, что при раздельном сборе мусора отходы перемешаны, льготный тариф будет снят до тех пор, пока население не привыкнет к новым правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области считают рациональным поэтапно избавиться от пластиковых пакетов, если подготовить к этому людей и найти альтернативную упаковку.

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