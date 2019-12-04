Ростов-на-Дону, , 15:22 — REGNUM В Ростовской области проживает более 367 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. 1 тыс. 662 социальных объекта адаптированы для нужд инвалидов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«С 2014 года на Дону начали развивать службы «социального такси». Сейчас их уже 28 в 19 городах и районах. В мае 2019 года службы получили 13 новых машин для перевозки людей с особенностями здоровья. Мы ставим задачу, чтобы в ближайшие два года такие специализированные такси появились в каждом муниципальном образовании области», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пандусами оборудованы не все объекты, расположенные на территории Ростовской области. Некоторые недобросовестные подрядчики игнорируют это условие при выполнении ремонтных или строительных работ.