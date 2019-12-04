Цхинвал, , 15:13 — REGNUM Южноосетинские школьники посетят новогоднее представление в государственном Кремлевском дворце. Об этом 4 декабря сообщает агентство «РЕС» со ссылкой на начальника отдела воспитания и дополнительного образования минобразования Южной Осетии Эльзу Джиоеву.

Как рассказала журналистам чиновница, в этом году в Москву на главную елку страны поедут 17 детей. Они посетят представление 25 декабря. Кроме того, для них проведут экскурсию по столице России.

«В число школьников, которые посетят зимнюю красавицу российской столицы, как и в предыдущие годы, войдут школьники из малоимущих семей, дети-сироты, отличники учебы», — сказала Джиоева.

Как передавало ИА REGNUM, на представление в Кремле в этом году также поедут 17 детей из Абхазии.

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