Москва, , 15:04 — REGNUM Запреты со стороны государства, вторгающиеся в уклад жизни российского обывателя, стали в глазах населения главным предметом законотворчества нынешнего состава Госдумы. Увлечение законодателей регулированием того, что граждане делают в своей частной жизни, вовсе не безобидно с точки зрения сохранения общественно-политической стабильности, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

«Наши исследователи в регионах России давно отмечали, что в обществе накопилось мощное раздражение от стремления законодателей ограничивать права людей в том, что в среде социологов называется «правами тела» — еда, напитки, курение, развлечения, — то, что формирует уклады жизни наших людей, какими бы разными эти уклады не были.

И недавнее исследование ВЦИОМ на ту же тему помогло понять, что мы не ошиблись, оценивая это раздражение как одну из серьезных угроз общественно-политическому спокойствию на местах.

Действительно, согласно исследованию ВЦИОМ, на которое ссылается Журавлев, только за последние два года почти треть россиян (29%) ощутили такие новые запреты и ограничения, касающиеся лично их и их семей. Это очень много, учитывая разнообразие укладов жизни, которые есть в России.

Это значит, запреты коснулись и селян, и хипстеров, и военнослужащих, и самозанятых, по сути, всех без исключения. Именно это массовое проникновение запретов во все социальные группы создает риски массовых общественных протестов со стороны какой-то из групп.

Особенно опасно, что уже больше половины россиян (55%) ждут такого вмешательства со стороны законодателей в свою частную жизнь в ближайшем будущем. Опасения непонятно пока какого запрета, касающегося непосредственно обывателя, даже опаснее уже случившихся ограничений с точки зрения перехода ситуации в стадию уличной политики.

Исследование ВЦИОМ показывает, что уже сейчас 53% готовы публично бороться с таким вмешательством, причем не только легальными, но и несистемными методами. Несистемная оппозиция не могла и мечтать о таком подарке со стороны Госдумы.

Особенно характерен пример с попытками парламента «закрутить гайки» в потреблении электронных сигарет и вейпов. Упоминавшееся исследование ВЦИОМ, которое детально исследовало эту тему, отметило, что ограничения прав в области курения — на первом месте у российских граждан в рейтинге самых раздражающих, вызывающих возмущение.

И самое главное — эти запреты вызывают равное возмущение не только курильщиков сигарет или вейпов, но и тех, кто совсем не курит. А, значит, это уже не возмущение фактом — это возмущение запретительной позицией законодательной власти», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, большинство жителей России (54%), курящих электронные сигареты, при введении ограничений свободной продажи и использования не откажутся от них.

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