Магас, , 14:56 — REGNUM Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев, который был объявлен в розыск после неявки в суд на оглашение ему приговора за нецелевое расходование бюджетных средств, в это время находился на лечении. Экс-чиновник не знал, что объявлен в федеральный розыск, сообщил ТАСС его адвокат Беслан Батхиев.

Напомним, Магасский районный суд признал Цечоева виновным в нецелевом расходовании более 2 млрд рублей, поступивших из федерального бюджета в качестве субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Бывшему министру, а также его пособнику — экс-начальнику одного из отделов минфина Ингушетии — суд назначил наказание в виде пяти лет колонии-поселения. При этом сам Цечоев на оглашение приговора не явился, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Утром 3 декабря его задержали силовики и доставили в полицию.

«О существовании постановления об объявлении в розыск Цечоев не знал. Он находился на лечении и узнал о постановлении только после задержания», — сказал Батхиев.

Защита экс-министра намерена обжаловать приговор районного суда в Верховном суде Ингушетии.

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