Москва, , 14:52 — REGNUM Индекс оливье в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 4,6%, значительно обогнав инфляцию (3,7%). А в 2018 году индекс «Оливье вырос на 5,5%, также превысив инфляцию. Из этого получается, что оливье готовить к Новому году — за инфляцией не следить, заявила корреспонденту замдиректора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя данные Росстата о стоимости салата оливье.

«Одновременно индекс селёдки под шубой в 2019 году вырос только на 2,6%, то есть ниже годовой инфляции. Полагаю, что данные таких «индексов», несмотря на всю условность, в целом соответствуют действительности.

В основном самую большую прибавку к стоимости этих двух традиционных новогодних салатов в 2019 году обеспечили цены, как ни странно, на репчатый лук.

А стоимость салата оливье выросла ещё и за счёт роста цен на мясопродукты (колбасу и ветчину) и куриные яйца; и если бы в текущем году не подешевели (согласно Росстату) картофель и морковь, то стоимость оливье выросла бы ещё на 0,2−0,3 п.п.

Замену для подорожавшего «Оливье» на новогодний стол найти легко. Наверное, стоит принять во внимание опыт западных стран и готовить на новогодний стол только 1−2 блюда, заменив принятое в России безудержное потребление еды и алкоголя общением в компании близких людей и друзей, играми, танцами и весёлыми конкурсами.

По всей видимости, такое празднование Нового года не для нас, ведь жители России традиционно привыкли быть хлебосольными (отмечу, что адекватного перевода этого русского слова на известные мне иностранные языки не существует). Даже если бюджет не совсем позволяет.

Но всегда можно найти эффективную замену дорогим или подорожавшим блюдам, приготовив, например, в качестве горячего блюда курицу или индейку, которые не слишком выросли в цене за текущий год, или, например, говяжий язык, что тоже не слишком дорого, но, если правильно приготовить, очень вкусно.

А если соблюдаете Рождественский пост, можно подумать о постном варианте оливье и заменить мясо или мясопродукты в этом салате рыбными консервами, допустим, печенью трески.

И, наконец, тем, для кого вариант постного оливье неприемлем или слишком непривычный, советую отказаться от добавления в салат репчатого лука и заменить вредные ветчину или колбасу на отварную курицу, это и дешевле обойдётся, и полезнее для здоровья.

Можно также вместо майонеза заправлять оливье горчичным соусом собственного приготовления, или, если горчица вызывает у вас аллергию в переносном и тем более в прямом смысле, сметаной или несладким йогуртом», — поделилась своим мнением эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за год стоимость продуктов для салата оливье увеличилась на 4,6%.

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