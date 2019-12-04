Апиа, , 14:53 — REGNUM Количество погибших от кори в Самоа выросло до 60 человек. Об этом 4 декабря сообщает правительство страны на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«На сегодняшний день 60 человек умерли от этого заболевания», — говорится в сообщении правительства.

Также в нем сообщается, что с момента вспышки эпидемии в середине октября текущего года было зарегистрировано 4052 случая заболевания корью и 171 из них в течение последних суток.

При этом отмечается, что большинство погибших от кори — дети в возрасте до 4-х лет, и что в настоящее время госпитализировано 200 человек, 19 из которых дети, находящиеся в реанимации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря число погибших в Самоа достигло 53 человек, причем подавляющее большинство из них (48) являются детьми в возрасте до четырех лет.