Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Парламент Петербурга вышел на тропу войны с борщевиком. Законопроект, принятый Законодательным собранием в первом чтении 4 декабря, узаконил уничтожение борщевика Сосновского на любых территориях, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Кому-то законопроект может показаться смешным, но ситуация достаточно серьезная», — начал свое выступление единоросс Денис Четырбок. Соавторами законопроекта выступили также депутаты Мария Щербакова («Единая Россия») и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Четырбок пояснил, что документ был написан по следам летних «случаев нападения борщевика на человека». По словам депутата, от сорняка пострадали 70 человек, которым пришлось обратиться в больницу из-за сильных ожогов.

Парламентарий также добавил, что у всех соседних регионов уже давно есть специальные госпрограммы, связанные с системной борьбой с борщевиком.

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Спикер Заксобрания, единоросс Вячеслав Макаров посетовал, что сейчас такой системной борьбы он не замечает, по крайней мере, по сравнению с собственным детством, когда он, по его описанию, не сталкивался ни с борщевиком, ни с колорадскими жуками.