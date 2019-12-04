Андижан, Узбекистан, , 14:25 — REGNUM Восемь человек пострадали в результате взрыва самодельного газового насоса в многоэтажном жилом доме в Андижане, сообщили в следственном департаменте при МВД республики.

Отмечается, что в результате происшествия повреждения получили четыре квартиры. На месте также работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины происшествия.

Напомним, 11 ноября в Ташкентской области Узбекистана в результате утечки газа произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека.

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