Москва, , 14:24 — REGNUM Директором по связям с общественностью «Renault Россия» назначена Оксана Вершинина. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба автокомпании.

В основные обязанности Вершининой будет входить обеспечение эффективных внешних и внутренних коммуникаций компании. Её прямым начальником станет гендиректор Renault РФ Ян Птачек.

По информации пресс-службы, новый директор по связям с общественностью имеет высшее образование, полученное в РГГУ по специальности «Менеджмент», и степень MBA Mastere Franco-Russe de management international.

Работает Вершинина в автобизнесе уже 19 лет. Здесь она занималась маркетингом и связями с общественностью. До работы в «Renault Россия» Вершинина отвечала за направление продуктовых и спортивных программ АвтоВАЗа.

Ранее компании Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors начали переговоры о создании СП (совместного предприятия) по разработке новых технологий в сфере беспилотников и электрических двигателей. План развития СП и инвестиционные коэффициенты компаний будут обнародованы до конца 2019 года.

Напомним также, что, согласно данным АЕБ, с января по ноябрь 2019 года реализация Renault на авторынке РФ составила 116 149 машин. Это на 1% больше, чем год назад. В результате Renault занял четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,9% годом ранее.

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