Воронеж, , 14:20 — REGNUM Как коммунальщики Воронежа справились с последствиями первого снегопада зимы 2019−2020, оценил в ночь на 4 декабря глава города Вадим Кстенин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Снегопад, начавшийся рано утром 3 декабря, закончился лишь к 16:00.

«Итоги дневной работы оцениваю нормально, поскольку — самое главное — мы не допустили ни снежного наката, ни гололёда на улично-дорожной сети и на тротуарах тоже. Практически три полных цикла «обработка — подметание» произвели на основных магистралях Воронежа. Безусловно, днём в таком плотном графике движения автомобилей практически невозможно начисто убрать дорогу, поэтому основные работы по доведению улично-дорожной сети до нормативных требований проводятся именно ночью», — отметил глава города.

Как отмечалось, в ночную смену на линии вышли более 200 единиц техники. В ночь на 4 декабря было использовано 1 тыс. 138 тонн песко-соляной смеси. Из города было вывезено 2108 кубометров снега.

ИА REGNUM ранее сообщало, что первый сильный снегопад в Воронеже спровоцировал серьезные заторы — их уровень в час пик достигал девяти баллов.