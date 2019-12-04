Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбургской области внепланово проверят все мосты, находящиеся на балансе Главного управления дорожного хозяйства региона. Такое поручение дал губернатор Денис Паслер областному минстрою, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра строительства Александра Полухина, в течение двух недель проверке подвергнут 691 мост.

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Напомним, вечером 2 декабря на загородном шоссе Оренбурга произошло частичное обрушение виадука. Ранения получили два человека. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба. Из-за происшествия в городе объявили режим ЧС.

Стоит отметить, что обрушение произошло на мосту, который ремонтировался. В планах была его реконструкция. Однако после ЧП решение изменили. Теперь конструкции демонтируют и на месте рухнувшего виадука построят новый мост.

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