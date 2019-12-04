Грозный, , 14:07 — REGNUM Крупнейший в России и Европе аэродинамический комплекс Goodsky официально откроется 4 декабря в Чечне. В честь этого события будет дан старт первому в Северо-Кавказском федеральном округе чемпионату России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Российского университета спецназа (РУС), на базе которого расположен комплекс.

«Открытие аэродинамического комплекса Goodsky и проведение чемпионата станет хорошей основой для возрождения парашютного спорта в Чеченской Республике и на Северном Кавказе в целом», — отметил замруководителя РУС Александр Коровин.

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из 12 регионов России. В течение четырёх дней они продемонстрируют своё мастерство в таких дисциплинах, как фристайл, динамика, вертикальная и групповая акробатики. Соревнования являются отборочными для участия в чемпионате Европы и Кубке мира 2020 года.