Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM Количество подростков-наркоманов в Ростовской области ежегодно растет. Так, в 2018 году на Дону зарегистрировано 125 подростков, употребляющих наркотики, из них 45 — наркозависимых. Специалисты отмечают, что уровень наркомании среди несовершеннолетних остаётся высоким, так как их число по сравнению с данными за 2016 год выросло на 56%.

«Наркотики не делают выбора между сыном санитарки и дочерью банкира, но, тем не менее, мы отмечаем, что чаще потребляют наркотики дети из благополучных семей, которые не смогли справиться с учёбой, с переходом в более взрослую жизнь. Дети не находят себе достойную работу, но имеют лёгкие доступные деньги и поддержку от семьи. Я бы не сказала, что это «мажоры», как принято говорить у молодёжи, это просто дети, которые достаточно обеспечены», — цитирует donnews.ru главврача регионального наркологического диспансера Елену Малышко.

Рост наркозависимых связан также с формой распространения и способом употребления запрещённых веществ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что употребление подростками запрещённых препаратов и наркотических веществ приобретает масштаб эпидемии. В связи с этим необходимо проводить тестирование школьников на наркотики, считает кандидат биологических наук, психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова.