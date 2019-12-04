Пермь, , 14:02 — REGNUM Пермского стрелка Дмитрия К, доставили в больницу на Гайве, сообщают СМИ.

По данным портала 59.RU, мужчину доставили в медучреждение утром 4 декабря полицейские. Позже стрелка увели на операцию — как он получил травмы, пока неизвестно.

Как сообщает РИА Новости, задержанный стрелок доставлен в больницу для прохождения процедуры медосвидетельствования. Эксперты должны дать заключение о состоянии мужчины в момент совершения преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 декабря в Перми местный житель устроил стрельбу по прохожим. Жертвами стали три человека: один убит, двое ранены. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, когда мужчина расстреливал людей, то находился в состоянии алкогольного опьянения.